В AGIMA подтвердили гибель креативного директора Григория Коченова

Российская IT-компания AGIMA (мобильная и вэб-разработка) подтвердила гибель креативного директора Григория Коченова. Ранее сообщалось, что он выпал с балкона во время обыска в его квартире в Нижнем Новгороде 7 декабря.

«В сети сейчас много разной "желтой" информации о его гибели. Для нас он навсегда останется тем самым Гришей, которого мы знали: прекрасный человек, который ни разу не сделал ничего такого, чтобы заставило думать о нем плохо»,– сообщили в компании и добавили, что у погибшего остались трое детей.

По данным Telegram-каналов NiMash и 112, обыск проводили по делу о детской порнографии, которую якобы нашли у Григория Коченова.

Анастасия Еремина