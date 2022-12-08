Бывшего президента стартапа Theranos приговорили к 13 годам лишения свободы

Суд Северного округа штата Калифорния вынес приговор бывшему президенту и операционному директору скандального стартапа Theranos Рамешу (Санни) Бальвани, сообщает CNN. Обвинявшийся в мошенничестве господин Бальвани получил почти 13 лет лишения свободы — более длительный срок, чем проходящая с ним по делу его бывшая гражданская жена и глава Theranos Элизабет Холмс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамеш (Санни) Бальвани

Фото: Stephen Lam/File Photo, Reuters Рамеш (Санни) Бальвани

Фото: Stephen Lam/File Photo, Reuters

Стартап Theranos был создан Элизабет Холмс в 2003 году при участии Рамеша Бальвани. Компания обещала инвесторам создать чудо-устройство, которое должно было по одной капле крови человека выдавать 240 показателей. Стартап сумел привлечь $945 млн, и к 2014 году его стоимость достигала $9 млрд, а его основательница стала самой молодой женщиной-миллиардером, заработавшей свое состояние самостоятельно. В 2015 году после публикации в The Wall Street Journal подробного расследования о деятельности Theranos стало очевидно, что никакого чудо-аппарата не существует, а вся эта схема — просто мошенничество. Компания обанкротилась и была расформирована в 2018 году. Холмс и Бальвани были предъявлены обвинения в мошенничестве, им грозило по 20 лет лишения свободы. В итоге Элизабет Холмс приговорили к 11,2 года тюрьмы, она также обязана компенсировать ущерб инвесторам в размере $121 млн.

57-летнего Рамеша Бальвани признали виновным по всем 12 пунктам обвинения, включая мошенничество, введение в заблуждение инвесторов и пациентов. Обвинение требовало для бывшего президента Theranos 15 лет лишения свободы и возмещения $803 млн. По решению суда он проведет за решеткой почти 13 лет. Суд обязал его явиться для отбытия срока 15 марта 2023 года. Элизабет Холмс назначено явиться 27 апреля 2023 года. Однако и Бальвани, и Холмс, которая в настоящий момент беременна, намерены опротестовать решение суда.

Алена Миклашевская