Родителей подростков, осквернивших Вечный огонь в Анапе, оштрафуют и поставят на учет

Родителей подростков, осквернивших мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Анапе, оштрафуют за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, семьи поставят на профилактический учет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ были составлены в отношении родителей девочек 15 и 17 лет, которые выложили в интернет видео с осквернением мемориала и памяти защитников Отечества. На кадрах видео девушки прикуривают от Вечного огня и нецензурно выражаются. На заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних, при участии и. о. межрайонного прокурора, родителей подростков признали виновными в ненадлежащем воспитании детей. Упущения в профилактической работе также были выявлены со стороны уполномоченных органов. По данному факту будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее по факту осквернения мемориала было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Анастасия Донскова

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