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Более ста речников Енисейского пароходства награждены по итогам навигации

107 лучших работников Енисейского речного пароходства удостоены федеральных, краевых и корпоративных наград.

Нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России» награжден исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов и электромеханик участка по ремонту судового оборудования Константин Звонок, нагрудным знаком «Почетный работник речного флота» – Сергей Данилин, главный специалист группы мореплавания и службы управления безопасности судовождения.

22 капитана Енисейского пароходства удостоены нагрудных знаков «За безаварийную работу на речном транспорте», из них I степени – трое отработавших без аварий 15 навигаций подряд. Это Сергей Галишников, капитан-механик теплохода «Плотовод-718», Игорь Кузнецов, капитан-сменный механик теплохода «Борис Колесников» и Юрий Левчук, командующий теплоходом «Ангара-70».

Нагрудными знаками «За безаварийную работу на речном транспорте» II степени награждены девять капитанов, не допустивших чрезвычайных происшествий на протяжении 10 навигаций. За плечами еще десяти командиров судов 5 сезонов безаварийной работы. Их поощрили знаком «За безаварийную работу на транспорте» III степени.

Благодарность министра транспорта Российской Федерации объявлена руководителям двух филиалов пароходства – Алексею Койнову, директору Красноярского судоремонтного центра, и Виктору Костюкову, возглавляющему Ермолаевскую РЭБ флота, – а также теплотехнику берегового производственного участка Ивану Сергееву. Еще 18 работников отмечены благодарственными письмами и благодарностями министра транспорта Красноярского края.

Почетными грамотами и благодарственными письмами «Норникеля» награждены шесть работников пароходства, корпоративными наградами Енисейского речного пароходства и «Норникель-ЕРП» отмечен труд 50 человек. Ещё пяти работникам присвоен статус «Ветеран труда» предприятия.

«Очень приятно, что наши заслуги получают признание на высоком государственном уровне. Эти награды – большой почет, но вместе с тем и большая ответственность. Уверен, что впереди нас ждут новые достижения и возможности проявить свой профессионализм и преданность выбранному делу. Мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для выполнения возложенных на нас задач по доставке на север всех необходимых грузов», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Отметим, что навигация на Енисее в 2022 году проходила в экстремальных условиях, связанных с маловодностью. Несмотря на это, Енисейскому речному пароходству удалось на 10% перевыполнить план грузоперевозок и доставить потребителям 3,7 млн тонн грузов – на 30% больше, чем в 2021 году.

АО «ЕРП»

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