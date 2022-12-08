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Прокуратура начала проверку после пожара в историческом здании в Ростове

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после пожара в доходном доме Парамонова, расположенном в Ростове на ул.Социалистической. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в среду в подвале четырехэтажного дома. Огонь охватил площадь в 150 кв. Около 17:00 пожар был полностью потушен.

Дом купца Ивана Парамонова в Ростове был построен в 1910-х годах. Здание внесено в перечень объектов культурного наследия. В 2022 году дом был признан аварийным и в настоящее время расселен.

Как рассказала «Ъ» координатор движения «МойФасад» Елена Чернышева, здание готовились снести вскоре после сноса соседнего дома. «Возможно, кому-то очень нужен этот участок»,— предположила она.

Кристина Федичкина

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