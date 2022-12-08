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Коммерсантъ FM
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СКР хочет получить право неотложного ареста имущества фигурантов дел до суда

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает, что ведомство должно получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов до решения суда. По мнению господина Бастрыкина, это позволит повысить эффективность борьбы с коррупцией в стране.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (то есть имущества, подлежащего конфискации)»,— рассказал «РИА Новости» господин Бастрыкин.

Кроме того, в СКР считают, что для повышения результативности борьбы с коррупцией в России следует предоставить следователям возможность неотложно арестовывать не только имущество фигурантов, но и имущество, находящееся в собственности людей, которые связаны с ними.

В соответствии с действующим российским законодательством, следователи могут накладывать неотложный арест только на заложенные или сданные в ломбард вещи, в том числе на деньги, автомобили и другие ценности, владельцем которых является фигурант. Но после неотложного ареста следователь все равно должен обращаться в суд за соответствующим решением.

Милена Костерева

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