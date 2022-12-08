10 причин подключиться к платформе Gem4me уже сегодня

Современные приложения и сервисы развиваются в сторону расширения возможностей. Платформа Gem4me – это коммуникационное приложение в формате экосистемы. Его разработчики регулярно предлагают пользователям новые возможности. Многие из них уникальны, поэтому лучше всего изучить их лично в процессе использования сервиса. Для этого достаточно скачать приложение и бесплатно зарегистрироваться. Есть много причин сделать это уже сегодня. Здесь перечислены 10 основных.

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Преимущества экосистемы в одном приложении

Подключение к платформе Gem4me – это возможность получить все преимущества коммуникационной экосистемы: множество сервисов в одном приложении, общий аккаунт для всех услуг и удобство единой среды общения. В Gem4me можно переключаться между мессенджером, информационными каналами и маркетплейсом, просто переходя между внутренними разделами платформы.

Расшифровка аудиосообщений

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Бесплатная расшифровка голосовых сообщений – важное преимущество платформы Gem4me. Все больше пользователей используют аудиосообщения, и поэтому разработчики в ответ на потребность сделать получение таких сообщений более удобным предлагают пользователям сервисы по переводу голоса в текст. Далеко не во всех мессенджерах и социальных сетях есть эта возможность. Один из примеров – расшифровка аудио в рамках платной премиум-подписки в Telegram. В Gem4me эта услуга предоставляется бесплатно. Пользователи могут расшифровать голосовое послание с русского или английского языка и при необходимости перевести на один из 17 языков с помощью встроенного переводчика.

Платформа для блогеров

В Gem4me можно как подписываться на многочисленные каналы по самым разным темам, так и вести свой паблик. Разработчики создали для блогеров весь необходимый набор сервисов, которые они могут использовать бесплатно. В приложении есть встроенный редактор статей, с помощью которого можно редактировать и готовить к публикации свои тексты. Можно использовать сервис по получению донатов от подписчиков без комиссии, а также в ближайшее время появится возможность монетизировать контент с помощью внутренней рекламной платформы.

Легко открыть интернет-магазин

Маркетплейс MarketSpace удобен и покупателям, и продавцам. Чтобы открыть свой бизнес на этой площадке, достаточно зарегистрировать бизнес-аккаунт в несколько простых шагов без лишних сложностей, и можно предоставлять свои товары или услуги всей международной аудитории сервиса.

А у покупателей есть большой выбор. В интернет-магазине Gem4me можно купить товары и услуги в широком диапазоне – от бытовой техники и косметики до консультации психолога или услуг переводчика. Все многочисленные предложения удобно структурированы в тематические виджеты.

Бесплатные видеоконференции

Бесплатная видеоконференция, которая не прервется через 40 минут, как это обычно происходит в сервисе Zoom, – одно из уникальных предложений Gem4me. Несмотря на то что ограничения, введенные во время пандемии, в основном сняты, люди сохранили привычку многие вопросы решать удаленно. В этом им помогают видеовстречи. Очень неудобно, когда посреди важного разговора программа начинает предупреждать, что ваша беседа скоро прервется. В Gem4me такая ситуация невозможна. Также на этой платформе практически нет ограничений по количеству участников видеозвонка – до 1 тыс. человек могут подключаться одновременно.

Отсутствие лимитов

В Gem4me разработчики никогда не устанавливали ограничений ни на размер пересылаемых файлов, ни на скорость передачи данных. Для сравнения: в Telegram Premium, купив платную подписку, можно только увеличить максимально допустимый размер пересылаемого файла до 4 Гб, при этом полностью ограничения на размеры файлов, в отличие от Gem4me, не снимаются.

Все пользователи равны

В Gem4me все пользователи имеют одинаковый доступ ко всем сервисам. Неважно, какими сервисами человек в основном пользуется: мессенджером, ведет блог, продает товары или использует все сразу. Технических ограничений тоже нет ни для кого, включая отсутствие ограничений для пользователей из разных стран. Сервис также не подразделяет пользователей на премиальных и обычных, чтобы не создавать лишних препятствий в общении всем участникам экосистемы.

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Все бесплатно

Среди современных сервисов немногие могут уверенно заявить, что у них абсолютно все услуги и возможности для пользователей бесплатны. Это касается и ведения блога, и деятельности маркетплейса. Даже за те услуги, которые предоставляются на других платформах платно, например за расшифровку голосовых сообщений, Gem4me не берет оплату. Наоборот, сервис нацелен на то, чтобы его использование было выгодно людям: блогеры могут получать донаты без комиссии и в дальнейшем монетизировать свои паблики, а предприниматели могут зарабатывать с помощью широкой международной аудитории маркетплейса.

Регулярные обновления

Gem4me регулярно предоставляет своей аудитории обновления и новые возможности. Только за этот год появились такие значимые обновления, как лента новостей в блогах с рекомендациями на основе предпочтений пользователей, возможность оставлять комментарии в пабликах и чатах, бесплатная расшифровка голосовых сообщений, сервис по отправке донатов блогером и многие другие. В настоящее время продолжается разработка новых сервисов, и разработчики продолжат удивлять пользователей Gem4me.

Внимание к мнению пользователей

Разработчики Gem4me с самого начала внимательно прислушивались к мнениям пользователей. Получив информацию о пожеланиях или насущных потребностях людей, разработчики старались всегда внедрить соответствующие обновления в приложение как можно оперативнее. По отзывам пользователей можно увидеть, что к их пожеланиям прислушиваются. Именно поэтому затем появляются комментарии с благодарностями за появление очередного полезного функционала.

Конечно, это далеко не все полезные возможности Gem4me. Более подробно ознакомиться с ними может каждый пользователь, установив платформу и зарегистрировавшись в ней. Для этого перечисленных причин, несомненно, достаточно.