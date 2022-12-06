Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае за неделю увеличилось в 1,2 раза

Рост заболеваемости гриппом и коронавирусом увеличился в Красноярском крае, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По его данным, за прошедшую неделею число заболевших коронавирусом увеличилось в 1,2 раза. Мониторинг за циркуляцией штаммов показал, что более 99% относятся к геноварианту «омикрон». «Кроме того, фиксировались единичные случаи подварианта XBB.1 («кентавр» - Ъ.)», - сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Вирусы гриппа выявлены почти в 40% исследованных проб. «Из них абсолютное большинство пришлось на штамм А(H1N1)-2009 — так называемый «свиной грипп»», - отметил господин Горяев. По его словам, также в крае растет заболеваемость ОРВИ – рост за неделю среди взрослых составил 41,2%, среди детей – 29,7%.

Ранее о росте заболеваемости коронавирусом за последний месяц сообщало управление Роспотребнадзора Новосибирской области.

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Оксана Павлова