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Коммерсантъ FM
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Bloomberg узнал о намерении Британии ввести новые санкции в отношении России

Власти Великобритании планируют включить в санкционные списки новых российских физических и юридических лиц. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами британских властей. В санкционные списки также войдут лица, связанные с коррупцией и ответственные за нарушения прав человека.

7 декабря Еврокомиссия раскрыла содержание девятого пакета санкций против России. В него войдут почти 200 физических и юридических лиц. Будут приняты новые меры экспортного контроля, введен запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность; санкции затронут еще три российских банка. Кроме того, будет заблокировано вещание четыре российских каналов.

Подробнее о новых ограничениях — в материале «Девятый пакет вызвал вопросы».

Анастасия Ларина

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