Курс доллара. Прогноз на 8-9 декабря

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Введение предельной цены на российскую нефть было воспринято рынками нейтрально Рубль стабилизируется, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных котировок, в том числе на российскую марку. Тем временем спрос на доллар в мире увеличивается, сильные данные по рынку труда США за ноябрь повышают вероятность более значительного уровня базовой процентной ставки ФРС в следующем году. Введение предельной цены на российскую нефть было воспринято рынками нейтрально. На этом фоне аукционы Минфина проходят довольно успешно, значительные объемы удается разместить без больших премий, что позитивно сказывается и на рубле. В ближайшие дни российская валюта вряд ли продолжит слабеть, спекулятивный фактор от ЕС отыгран, а далее, вероятно, рубль останется в коридоре 62,5–63,5 за доллар.

Денис Буйволов,

аналитик Краткосрочно рубль продолжит постепенное ослабление Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 62–64. Полагаем, что в целом краткосрочно рубль продолжит постепенное ослабление в свете ухудшения платежного баланса из-за действия санкционных мер Запада в отношении российского сырьевого экспорта и одновременного повышения спроса россиян на зарубежные товары перед новогодними праздниками. Тем не менее потенциальный отскок цен на нефть и выраженная слабость интереса банков и населения к «токсичным» инвалютам как инструменту вложений могут дать рублю возможность периодически укрепляться в районе 62 за доллар.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Против рубля выступает невысокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров Введение потолка цен на российскую нефть рубль в начале недели встретил снижением против доллара и евро и пока не смог укрепиться. Все это происходит на фоне общей девалютизации российской экономики, а также активного обсуждения трех вариантов ответных шагов на введение потолка цен странами ЕС. При этом против рубля выступает невысокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Европейская и американская валюты тем временем чувствуют себя увереннее. В центре внимания — выступления представителей ЕЦБ, а также публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, способных внести коррективы в динамику энергетического рынка. Валютные курсы по-прежнему находятся в высокой зависимости от геополитической обстановки.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Идет сезонное повышение импорта в преддверии новогодних праздников До конца недели мы прогнозируем торги курса доллара в диапазоне 62–63,5 руб./$. Пока дальнейшего резкого повышения не ожидаем, но видим постепенную тенденцию к ослаблению национальной валюты. Котировки нефти продолжают находиться под давлением. Также идет сезонное повышение импорта в преддверии новогодних праздников. Отметим, что индекс доллара, как мы и прогнозировали, начал плавно подрастать на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках. Этот факт будет оказывать дополнительное давление на рубль. Из важных событий до конца недели мы выделяем публикацию данных по индексу потребительских цен в Китае и индексу цен производителей США. Эти данные важны для регуляторов стран для принятия решений в области денежно-кредитной политики. Напомним, что американский регулятор будет принимать решение по ставке 14 декабря.