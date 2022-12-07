Курс доллара. Прогноз на 8-9 декабря

Российский рубль постепенно теряет позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов сегодня курс доллара на Московской бирже составил 62,75 руб./$, что на 75 коп. выше значений пятницы. «Медвежьим» настроениям способствуют ожидания сокращения экспорта российской нефти в Европу, а также рост спроса на валюту со стороны импортеров.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|61.00-63.00
|Банк Зенит
|62.00-63.00
|Банк Русский Стандарт
|61.50-63.00
|«БКС Мир инвестиций»
|61.00-63.00
|ПСБ
|63.00
|Консенсус-прогноз *
|62.35
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Введение предельной цены на российскую нефть было воспринято рынками нейтрально
Рубль стабилизируется, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных котировок, в том числе на российскую марку. Тем временем спрос на доллар в мире увеличивается, сильные данные по рынку труда США за ноябрь повышают вероятность более значительного уровня базовой процентной ставки ФРС в следующем году. Введение предельной цены на российскую нефть было воспринято рынками нейтрально. На этом фоне аукционы Минфина проходят довольно успешно, значительные объемы удается разместить без больших премий, что позитивно сказывается и на рубле. В ближайшие дни российская валюта вряд ли продолжит слабеть, спекулятивный фактор от ЕС отыгран, а далее, вероятно, рубль останется в коридоре 62,5–63,5 за доллар.
Краткосрочно рубль продолжит постепенное ослабление
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 62–64. Полагаем, что в целом краткосрочно рубль продолжит постепенное ослабление в свете ухудшения платежного баланса из-за действия санкционных мер Запада в отношении российского сырьевого экспорта и одновременного повышения спроса россиян на зарубежные товары перед новогодними праздниками. Тем не менее потенциальный отскок цен на нефть и выраженная слабость интереса банков и населения к «токсичным» инвалютам как инструменту вложений могут дать рублю возможность периодически укрепляться в районе 62 за доллар.
Против рубля выступает невысокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров
Введение потолка цен на российскую нефть рубль в начале недели встретил снижением против доллара и евро и пока не смог укрепиться. Все это происходит на фоне общей девалютизации российской экономики, а также активного обсуждения трех вариантов ответных шагов на введение потолка цен странами ЕС. При этом против рубля выступает невысокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Европейская и американская валюты тем временем чувствуют себя увереннее. В центре внимания — выступления представителей ЕЦБ, а также публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, способных внести коррективы в динамику энергетического рынка. Валютные курсы по-прежнему находятся в высокой зависимости от геополитической обстановки.
Идет сезонное повышение импорта в преддверии новогодних праздников
До конца недели мы прогнозируем торги курса доллара в диапазоне 62–63,5 руб./$. Пока дальнейшего резкого повышения не ожидаем, но видим постепенную тенденцию к ослаблению национальной валюты. Котировки нефти продолжают находиться под давлением. Также идет сезонное повышение импорта в преддверии новогодних праздников. Отметим, что индекс доллара, как мы и прогнозировали, начал плавно подрастать на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках. Этот факт будет оказывать дополнительное давление на рубль. Из важных событий до конца недели мы выделяем публикацию данных по индексу потребительских цен в Китае и индексу цен производителей США. Эти данные важны для регуляторов стран для принятия решений в области денежно-кредитной политики. Напомним, что американский регулятор будет принимать решение по ставке 14 декабря.
Курс доллара на текущей неделе инерционно выйдет к отметке 63,5 руб.
Курс доллара отыгрывает введение эмбарго на отечественную нефть, которое сужает предложение иностранной валюты на рынке. Отметим, что на данный момент нефть продается чуть выше установленного потолка в $60 за баррель, однако из-за высоких издержек на транспортировку экспортеры получают $40–45 с барреля. При этом наблюдаются трудности с отгрузкой сырья, что также оказывает давление на позиции национальной валюты. Рубль в целом слабел во вторник вместе с другими валютами крупных развивающихся экономик, мы считаем, что пониженный импорт в РФ удерживает рубль от более сильного снижения. Полагаем, что из-за высокой неопределенности на сырьевых рынках курс доллара на текущей неделе инерционно выйдет к отметке 63,5 руб.— локальному уровню сопротивления. В случае преодоления данного значения открывается горизонт для теста новых вершин, однако пока вероятность этого события мы оцениваем как низкую.