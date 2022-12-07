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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 8-9 декабря

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Российский рубль постепенно теряет позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов сегодня курс доллара на Московской бирже составил 62,75 руб./$, что на 75 коп. выше значений пятницы. «Медвежьим» настроениям способствуют ожидания сокращения экспорта российской нефти в Европу, а также рост спроса на валюту со стороны импортеров.

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Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Экспобанк 61.00-63.00
Банк Зенит 62.00-63.00
Банк Русский Стандарт 61.50-63.00
«БКС Мир инвестиций» 61.00-63.00
ПСБ 63.00
Консенсус-прогноз * 62.35

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
Экспобанк
ПСБ
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Введение предельной цены на российскую нефть было воспринято рынками нейтрально

Рубль стабилизируется, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных котировок, в том числе на российскую марку. Тем временем спрос на доллар в мире увеличивается, сильные данные по рынку труда США за ноябрь повышают вероятность более значительного уровня базовой процентной ставки ФРС в следующем году. Введение предельной цены на российскую нефть было воспринято рынками нейтрально. На этом фоне аукционы Минфина проходят довольно успешно, значительные объемы удается разместить без больших премий, что позитивно сказывается и на рубле. В ближайшие дни российская валюта вряд ли продолжит слабеть, спекулятивный фактор от ЕС отыгран, а далее, вероятно, рубль останется в коридоре 62,5–63,5 за доллар.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Краткосрочно рубль продолжит постепенное ослабление

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 62–64. Полагаем, что в целом краткосрочно рубль продолжит постепенное ослабление в свете ухудшения платежного баланса из-за действия санкционных мер Запада в отношении российского сырьевого экспорта и одновременного повышения спроса россиян на зарубежные товары перед новогодними праздниками. Тем не менее потенциальный отскок цен на нефть и выраженная слабость интереса банков и населения к «токсичным» инвалютам как инструменту вложений могут дать рублю возможность периодически укрепляться в районе 62 за доллар.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Против рубля выступает невысокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров

Введение потолка цен на российскую нефть рубль в начале недели встретил снижением против доллара и евро и пока не смог укрепиться. Все это происходит на фоне общей девалютизации российской экономики, а также активного обсуждения трех вариантов ответных шагов на введение потолка цен странами ЕС. При этом против рубля выступает невысокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Европейская и американская валюты тем временем чувствуют себя увереннее. В центре внимания — выступления представителей ЕЦБ, а также публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, способных внести коррективы в динамику энергетического рынка. Валютные курсы по-прежнему находятся в высокой зависимости от геополитической обстановки.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Идет сезонное повышение импорта в преддверии новогодних праздников

До конца недели мы прогнозируем торги курса доллара в диапазоне 62–63,5 руб./$. Пока дальнейшего резкого повышения не ожидаем, но видим постепенную тенденцию к ослаблению национальной валюты. Котировки нефти продолжают находиться под давлением. Также идет сезонное повышение импорта в преддверии новогодних праздников. Отметим, что индекс доллара, как мы и прогнозировали, начал плавно подрастать на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках. Этот факт будет оказывать дополнительное давление на рубль. Из важных событий до конца недели мы выделяем публикацию данных по индексу потребительских цен в Китае и индексу цен производителей США. Эти данные важны для регуляторов стран для принятия решений в области денежно-кредитной политики. Напомним, что американский регулятор будет принимать решение по ставке 14 декабря.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Курс доллара на текущей неделе инерционно выйдет к отметке 63,5 руб.

Курс доллара отыгрывает введение эмбарго на отечественную нефть, которое сужает предложение иностранной валюты на рынке. Отметим, что на данный момент нефть продается чуть выше установленного потолка в $60 за баррель, однако из-за высоких издержек на транспортировку экспортеры получают $40–45 с барреля. При этом наблюдаются трудности с отгрузкой сырья, что также оказывает давление на позиции национальной валюты. Рубль в целом слабел во вторник вместе с другими валютами крупных развивающихся экономик, мы считаем, что пониженный импорт в РФ удерживает рубль от более сильного снижения. Полагаем, что из-за высокой неопределенности на сырьевых рынках курс доллара на текущей неделе инерционно выйдет к отметке 63,5 руб.— локальному уровню сопротивления. В случае преодоления данного значения открывается горизонт для теста новых вершин, однако пока вероятность этого события мы оцениваем как низкую.

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