Спрос на жилую недвижимость движется в сторону Ленобласти из Петербурга

Количество сделок на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга снижается, спрос на недвижимость смещается в сторону Ленинградской области. Всего в ноябре продали 3 132 квартиры и апартамента, что на 6% ниже уровня октября, согласно данным Dataflat.ru.

Средняя стоимость 1 кв. м. без скидок сократилась на 1% (с 226,5 тыс. до 223,7 тыс. руб.), а суммарно городские застройщики заработали 28,3 млрд руб., что на 7% меньше, чем в октябре. В то же время количество сделок в Ленобласти по договорам долевого участия увеличилось на 9%, с 1 474 до 1 604. Выручка девелоперов выросла на 6% до 9,5 млрд руб., однако средняя цена квартир уменьшилась на 3% (с 6,1 млн до 5,94 млн руб.).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что ГК «А101» построит жилой квартал во Всеволожске.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте