ГК «А101» построит жилой квартал во Всеволожске

Группа компаний «А101» получила разрешение на строительство первых двух домов жилого комплекса в микрорайоне Южный во Всеволожске Ленобласти. Они будут включать в себя шесть корпусов переменной этажности (8-13 этажей) суммарной площадью 53 679,3 кв. м., сообщили «Ъ-СПб» 7 декабря в пресс-службе девелопера.

Каждый дом будет состоять из трех секций, образующих внутренний двор, свободный от личного транспорта и прохода посторонних. На первых этажах ЖК разместят детский сад на 110 воспитанниках и 22 лота для бизнеса общей площадью 1243,8 кв. м. Рядом появится и общеобразовательная школа.

В целом проект жилого комплекса «А101 Всеволожск» предполагает строительство на участке площадью 13 га более 120 тыс. кв. м. жилья. Проект благоустройства внутренней территории разработан архитектурным бюро MLA+.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Санкт-Петербург и Москва вошли в топ городов-антилидеров по окупаемости жилья. Показатели Петербурга достигают 5,3% доходности и 18,8 лет окупаемости. Эксперты связываю это со слишком высокой стоимостью недвижимости, которая дорожала в последние годы «невиданными темпами».

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