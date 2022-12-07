Воронежские экологи насчитали в 2022 году 748 млн рублей ущерба природе

За 2022 год департамент природных ресурсов и экологии произвел шесть расчетов ущерба на 748 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Наибольший ущерб причинен почвам — экологи насчитали 726,4 млн руб. по четырем нарушениям. При этом 724 млн пришлись на незаконную свалку площадью 1,1 га в Новоусманском районе. По факту порчи земли полиция возбудила уголовное дело.Еще два нарушения на 21,5 млн выявлены при незаконной добыче природных ресурсов.

Всего департамент провел 103 надзорных мероприятия, в том числе 58 внеплановых совместно с полицией и 45 вместе с прокуратурой. По итогам проверок вынесено 122 постановления на 1,3 млн руб.

Более всего нарушений экологи зафиксировали области обращения с отходами производства и потребления — 72. Также обнаружено 14 невыполнений обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Еще семь нарушений пришлись на пользование недрами без лицензии и нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.

О том, почему воронежская полиция заинтересовалась свалкой в Борисоглебске, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Силовики копнут мусор».

Александр Прытков

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