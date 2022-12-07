Облсуд отменил приговор бывшему депутату Воронежской облдумы Сергею Почивалову за мошенничество

Воронежский областной суд отменил приговор бывшему депутату Воронежской облдумы от «Единой России» Сергею Почивалову, ранее оштрафованному за мошенничество при поставках песка. Об этом сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на облсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле этого года Ленинский райсуд Воронежа приговорил Сергея Почивалова к штрафу в 750 тыс. руб. Фигурант был задержан в феврале 2021 года и на тот момент депутатом облдумы уже не было. Однако после задержания Сергея Почивалова исключили из партии.

Экс-депутат обвинялся в пяти эпизодах мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вторым фигурантом дела являлся предприниматель Александр Чуб, которого за четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере оштрафовали на 250 тыс. руб.

В основу расследуемого региональным главком МВД легли материалы областного управления ФСБ. По версии следствия, обвиняемые похитили более 11 млн руб. на поставках песка в муниципальные комбинаты благоустройства фирмой ООО «Спарк Инвест». Кроме того, отдельно Сергею Почивалову вменялось участие в необоснованном получении субсидии в 600 тыс. руб. ООО «Рыбхоз Березовский».

Однако суд переквалифицировал преступления с особо крупного мошенничества на просто крупное. По данным суда, ущерб от действий фигурантов составил 2,9 млн руб.: комбинату Центрального района Воронежа — 554,1 тыс., Коминтерновского — 761 тыс., Железнодорожного — 772,3 тыс., Левобережного — 768,6 тыс. руб.

Прокуратура не согласилась с мягким приговором экс-депутату в первой инстанции. Однако апелляция в итоге вовсе направила дело на новое рассмотрение.

О претензиях к депутату гордумы Воронежа Роману Жогову читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Следователей привлекло трудоустройство».

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте