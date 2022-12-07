Financial Times: Киев угрожает атаками по военным объектам в Сибири

В правительстве Украины заявили, что вскоре украинские военные смогут поражать все цели на территории России, в том числе в Сибири, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного советника правительства Украины по вопросам обороны. «У нас нет ограничений по дальности. Мы на Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и в России не будет безопасных зон»,— сказал собеседник издания.

Во вторник, 6 декабря, беспилотник атаковал курский аэродром. В результате загорелся нефтенакопитель. Пожар был локализован сегодня утром. Его площадь составила 550 кв. м.

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Анна Егорова