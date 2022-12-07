Повышена надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор» в Тюменской области

«Россети Тюмень» увеличили надежность электроснабжения населенного пункта, в котором круглогодично проживает более 1 тысячи человек. Энергетики провели работы по увеличению трансформаторной мощности в 1,5 раза уже имеющегося объекта и дополнительно установили новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ в ТСН «Серебряный бор» Тюменской области.



Раньше сети садоводов были бесхозяйными и стихийно строились более 20 лет. Со временем бывшее СНТ превратилось в коттеджный поселок, увеличилась и нагрузка в домах: сейчас она в среднем превышает предусмотренные для садовых участков 3 кВт в 5 раз. Однако единственным источником тепла для многих потребителей остается электроэнергия.

Специалисты «Россети Тюмень» отреагировали на поступившие в компанию обращения и заменили силовой трансформатор на подстанции 10/0,4 кВ (ТП). Мощность обновленного оборудования выросла в полтора раза и составила 630 кВА. Для компенсации резкого роста нагрузки из-за использования электрокотлов в населенном пункте дополнительно была установлена новая ТП мощностью 400 кВА. Рабочие готовятся к монтажу еще одной ТП.

Энергетики за последний месяц уже заменили 14 силовых трансформаторов в 10 населенных пунктах Тюменского района на агрегаты с большей мощностью. Выполненный объем работ – результат тщательного анализа годами формировавшейся проблематики бесхозяйных и муниципальных сетей и обратной связи от потребителей.

«Россети Тюмень» продолжают взаимодействие с муниципалитетами по решению и другой проблемы многих СНТ – секционированию и увеличения пропускной способности линий. Такие работы могут производиться только с согласия и за счет собственников электросетевого хозяйства.