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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Яндекс.Еда» и Delivery Club запустили в Москве доставку из «Вкусно — и точка». В сервисах доступно больше 150 блюд и напитков. Заказ можно сделать с доставкой, которая занимает около получаса, или с самовывозом. Во втором случае заказ будет готов к выдаче в течение 15 мин после оформления.

Покупатели теперь могут снять наличные на кассах магазинов «Пятерочка» с карты любого российского банка, до 5 тыс. руб. за раз, сообщил ритейлер. Пока к услуге подключены 13 тыс. «Пятерочек» по всей стране, оставшиеся магазины подключат в первом квартале 2023 года. Торговая сеть не берет комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может взимать ее, размер необходимо уточнять в самом банке.

«Матч ТВ» включил опцию просмотра игр чемпионата мира по футболу без голоса комментатора. Кроме того, в плеере на сайте телеканала можно выбрать одну из шести камер, которая позволит наблюдать за конкретным игроком, скамейками запасных, а также следить за онлайн-статистикой. В будущем эти функции распространят на другие соревнования.

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