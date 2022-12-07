В январе на Керченской переправе планируют запустить еще один паром

На Керченскую паромную переправу в январе поставят еще одно судно для перевозки транспорта. Об этом сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас на паромной переправе работают четыре автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный. По словам главы республики, очередь грузовых автомобилей на переправу сокращается.

Он также подчеркнул, что будут подготовлены предложения по оптимизации работы четырех мобильных комплексов, которые проводят досмотр транспорта. Ранее Марат Хуснуллин поручил увеличить их количество.

Паромное сообщение на Керченской переправе возобновилось после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября. Планируется, что переправа между полуостровом и материком продолжит работу и после восстановления Крымского моста.

Татьяна Ручкина

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