Ростовский Дворец спорта отремонтируют за 1,5 млрд рублей

Дворец спорта в Ростове отремонтируют, работы будут идти с 2021 по 2022 год. Стоимость работ составит около 1,5 млрд руб. Об этом со ссылкой на министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна сообщает «Дон 24».

В ходе реконструкции количество мест для зрителей увеличат до 4,5 тыс. Предусмотрена полная замена холодильного оборудования ледовой арены. Отмечается, что это позволит освободить большую площадь помещений, на которой появятся залы для общей физической подготовки и раздевалки.

«Устройство специализированных покрытий игрового зала позволит без демонтажа льда проводить игровые и тренировочные процессы по гандболу, баскетболу, большому и настольному теннису и другим видам спорта»,— приводит издание слова министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

Ростовский Дворец спорта находится в Халтуринском переулке. Здание было построено в 1967 году. Дворец служит ареной для проведения всероссийских и международных матчей гандбольного клуба «Ростов-Дон».

София Ткаченко