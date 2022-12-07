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В Самарской области дело о хищении нефти направлено на новое рассмотрение

Отменено апелляционное определение в отношении четырех осужденных по уголовному делу о хищении нефти в Самарской области. Материалы переданы на новое рассмотрение в облсуд. Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Фигурантами дела являются Аринович Р.В., Гаврилов С.Г., Мартьянов А.К. и Пыжьянов А.В. В марте текущего года Куйбышевский райсуд Самары признал их виновными в приготовлении к тайному хищению нефти из нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк» по предварительному сговору между собой и другими лицами (ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили правоохранители, для этого преступники организовали незаконную врезку. Им инкриминировалось хищение нефти на сумму свыше одного млн руб. Суд первой инстанции приговорил мужчин к разным срокам реального лишения свободы.

Однако в июле текущего года облсуд пришел к выводу, что осужденные планировали похитить минимум 60 т нефти, и сократил объем причиненного ущерба до 316,8 тыс. руб.

Также из обвинительной статьи убрали формулировку «в особо крупном размере» и переквалифицировали преступление на ч.1 ст. 30 п. п. «б» и «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сроки наказания заключенным были сокращены, Ариновича Р.В. освободили в связи с отбытием срока.

После этого потерпевшая сторона в лице сотрудников АО «Транснефть – Приволга» оспорила решение апелляции в кассационной инстанции. Они решили, что облсуд необоснованно снизил объем и стоимость нефти, которую похитили преступники.

Должная оценка доказательств по делу не была проведена, постановила кассация. Она пришла к заключению, что только для подготовки к похищению сырой нефти участники преступной группы понесли траты на несколько млн руб.

Траты были связаны с приобретением оборудования, подготовкой отводов из труб на специально арендованном для этого участке у нефтепровода. Помимо прочего, преступники планировали передать взятку силовикам на сумму больше 30 млн руб. для предоставления возможности беспрепятственного хищения нефти.

Ранее в Самарской области суд вынес приговор группе мужчин по делу о хищении нефти. Сумма нанесенного ущерба составила 45,6 млн руб.

Георгий Портнов

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