Осуждена группа мужчин, похитивших в Самарской области нефть на 45,6 млн рублей

В Самарской области суд вынес приговор Эдуарду Кривенко, Андрею Трубникову, Андрею Целых, Раилю Розакову, Дмитрию Одинокову, Рустаму Халмамадову и Александру Шалдыбину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными тайном хищении чужого имущества из нефтепровода (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), взятке в крупном размере должностному лицу через посредника (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и в посредничестве в ее передаче (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года, давние знакомые Эдуард Кривенко и Андрей Трубников создали преступную группу из нескольких участников, среди которых были Раиль Розаков, Андрей Целых и Дмитрий Одиноков, для хищения нефти из магистрального нефтепровода на территории Волжского района Самарской области.

Для этих целей обвиняемые заранее подготовили грузовые автомобили.

Транспорт с цистернами доставлялся к месту налива из несанкционированной врезки. После того, как цистерны заполнялись топливом, они поставлялись на продажу. Благодаря такой преступной схеме с ноября 2016 по март 2017 года обвиняемые похитили из нефтепровода в районе поселка Просвет свыше 2,6 тыс. т топлива общей суммой свыше 45,6 млн руб. Нефть сливалась с февраля по март 2017 года.

Помимо прочего, силовики выяснили, что Эдуард Кривенко и Андрей Трубников с декабря 2016 года по март 2017 года через посредников Рустама Халмамадова и Александра Шалдыбина в несколько приемов передали сотрудникам УФСБ по Самарской области взятку в размере 425 тыс. руб. Деньги передавались в рамках оперативного эксперимента за непривлечение обвиняемых к уголовной ответственности и их информирование о планируемых силовиками оперативных действиях.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил Эдуарда Кривенко и Андрея Трубникова к восьми годам колонии строгого режима каждого и штрафу на сумму 6 млн руб. Андрей Целых, Раиль Розаков, Дмитрий Одиноков, Рустам Халмамадов и Александр Шалдыбин получили на пятерых 23 года колонии общего режима.

Георгий Портнов