Бывшему сотруднику прокуратуры оформили взятку

К восьми с половиной годам колонии строгого режима Черемушкинский суд Москвы приговорил бывшего старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Илью Сергеева. Эск-надзорщик обвинялся ГСУ СКР по Москве в покушении на получение 1,2 млн руб. за непривлечение к административной ответственности гендиректора одной из столичных фирм, в которой во время проверки были выявлены нарушения. Посреднику в вымогательстве взятки Ивану Потапову суд назначил семь с половиной лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председательствовавшая на процессе судья Валерия Боднарь признала бывшего старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Илью Сергеева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), приговорив его к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Кроме этого, госпожа Боднарь оштрафовала экс-сотрудника надзорного ведомства на 3,6 млн руб. — трехкратный размер суммы взятки, лишив его на восемь лет права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти и местного самоуправления. Как следует из текста приговора, Илья Сергеев также лишен классного чина «младший советник юстиции». Экс-надзорщик, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Знакомый прокурорского работника Иван Потапов, выступавший в роли посредника при покушении на взятку, был также признан судом полностью виновным по соответствующей ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, получив за это семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, штраф в размере двукратной суммы взятки (2,4 млн руб.). Ему также надели наручники в зале суда.

Младший советник юстиции Илья Сергеев и его знакомый Иван Потапов были задержаны сотрудниками столичного УФСБ и Следственного комитета России (СКР) 20 февраля 2020 года с поличным при получении от предпринимателя оговоренной в ходе неоднократных переговоров суммы в размере 1,2 млн руб. Инициатива вымогательства денежных средств, по версии заявителя и следствия, исходила от старшего помощника Нагатинского прокурора. Дело в том, что в ходе прокурорской проверки у генерального директора одной из столичных фирм были выявлены серьезные нарушения трудового и миграционного законодательства, которые могли привести к административной ответственности, вплоть до лишения предпринимателя возможности и дальше заниматься бизнесом.

Однако Илья Сергеев и Иван Потапов предложили бизнесмену обойтись «малой кровью»: якобы прокуратура сделает вид, что никаких нарушений не обнаружила, а гендиректор за это отдаст им 1,2 млн руб.

Предприниматель, однако, сделав вид, что согласен на предложение, обратился в правоохранительные органы.

Задержанные были сразу же доставлены в ГСУ СКР по Москве, где под давлением улик дали признательные показания. После того, как все материалы по делу были собраны, фигурантам изменили и меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а затем и подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Юрий Сенаторов