Коровье сердце

У Камиля Хусниярова из поселка Нового, что в Удмуртии, тяжелый порок сердца. Когда Камиль был младенцем, врачам пришлось переставить легочный клапан в его сердце на место аортального. А на место легочного имплантировали кондуит — протез, сделанный из вены быка. Беда в том, что протез не растет вместе с мальчиком и, более того, изнашивается просто от времени. Поэтому первый кондуит пришлось поменять всего год спустя после операции, а второй кондуит нужно менять прямо сейчас, потому что Камиль синеет и задыхается от любой мало-мальской нагрузки. А просто играя с друзьями, рискует жизнью. С новым же кондуитом будет опять кататься на велосипеде и коньках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После операции Камиль перестанет задыхаться, и игры с друзьями больше не будут для него смертельно опасными

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ После операции Камиль перестанет задыхаться, и игры с друзьями больше не будут для него смертельно опасными

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

У него очень хорошие спортивные данные, у этого мальчика с тяжелым пороком сердца. Крепкие и длинные ноги и руки, гибкая спина, по-детски, но атлетическое телосложение. Любой спортивный тренер с удовольствием взял бы его в свою секцию, но — сердце. Сердце не позволяет.

В своей группе в детском саду Камиль был первым, кто научился кататься на велосипеде без поддерживающих колесиков. Первым, кто научился подтягиваться, пока другие дети не умели даже сообразить, как толком повиснуть на турнике.

В обоих случаях мама Элина сказала Камилю: «Молодец, но тебе нельзя. У тебя особенное сердце. У тебя в сердце есть такой клапан, который сделан из сердца коровы».

Про сердце коровы Камиль несколько дней рассказывал товарищам в детском саду и пользовался популярностью. Но вскоре разговоры о коровьем сердце детям надоели, дети побежали играть в спортивные игры, а Камилю было нельзя.

Других детей мамы записывали в спортивные секции, а Камиля — нет. Он пытался торговаться с судьбой: хорошо, в секцию нельзя, а просто велосипед можно? Просто кататься по двору можно, мама? Просто кататься по двору мама разрешила.

Тогда Камиль прознал, что в городе будут детские велосипедные соревнования. Очень короткая дистанция, мама, всего 50 метров, можно? Элина разрешила Камилю участвовать в 50-метровых гонках, мальчик занял второе место, но после финиша губы у Камиля долго еще были синими.

Однако торговля с судьбой продолжалась. Если в хоккейную секцию нельзя, мама, то, может быть, можно просто купить коньки? Мама купила Камилю коньки, он немножко в них даже катался, но больше сидел и любовался ими, примерял и снимал.

Наконец Камиль нашел себе занятие, вроде и спортивное, а вроде как и нет,— автомобили. Когда мальчику было лет семь, в доме у Хуснияровых производился ремонт, каждый день подъезжали грузовые автомобили с песком или щебенкой, и Камиль подходил к водителям: можно порулить? Мужчины смеялись, затаскивали малыша в кабину, сажали к себе на колени и медленно ехали вокруг дома. А Камиль рулил.

С этого момента мальчик твердо решил стать шофером-дальнобойщиком, когда вырастет. Мама не возражала. Просто надеялась, что сын перерастет это детское желание ехать куда-то по бесконечной дороге, выберет себе какое-то кабинетное, спокойное, не связанное с дорогой и физическими нагрузками занятие.

Потому что хуже, чем долгая дорога, в жизни мамы Камиля нет никакого воспоминания. Перед первой операцией, когда Камилю был всего месяц, они ехали из Ижевска в кардиологический центр в Томск. Не на машине ехали, а на поезде, но это неважно. Дорога была долгой. По мере продвижения к цели у младенца отказывали одна за одной жизненные функции, и Элина всерьез опасалась, что не довезет малыша живым. Еще в Ижевске он перестал есть. Потом перестал испражняться — мама с ужасом и без цели меняла малышу совершенно сухие подгузники. А ближе к Томску перестал плакать.

Сейчас надо найти где-то миллион рублей и имплантировать Камилю новый кондуит взамен старого и изношенного. Миллион рублей для семьи врача и фельдшера (мамы и папы Камиля) из Удмуртии. Миллион рублей для людей, которые зарабатывают в месяц по сорок тысяч.

Но найти его где-то, этот миллион, необходимо. Тогда мальчика прооперируют. Камиль перестанет задыхаться, и игры с друзьями перестанут быть для него смертельно опасными. Профессиональный спорт все равно останется под запретом, но кататься на велосипеде, на коньках и на грузовиках Камилю будет можно.

Для спасения Камиля Хусниярова не хватает 730 898 руб. Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Камиля врожденный порок сердца — стеноз аортального клапана. В месячном возрасте ребенку по экстренным показаниям выполнили операцию Росса: поврежденный аортальный клапан заменен на собственный легочный, а на его место имплантирован клапансодержащий кондуит. Через год мальчик подрос, потребовалась замена кондуита. В настоящее время срок службы протеза истек: появились признаки выраженной дисфункции кондуита, недостаточности правого желудочка. Вновь требуется репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra в условиях искусственного кровообращения. Это позволит стабилизировать состояние Камиля, вернуть его к обычной жизни». Стоимость операции 1 051 898 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 730 898 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Камиля Хусниярова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Камиля — Элины Владимировны Кунаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Удмуртия