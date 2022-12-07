Управляющим орловским отделением Сбербанка стал Николай Иванчиков

Николай Иванчиков назначен управляющим орловским отделением Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Господин Иванчиков окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «экономист-менеджер» и магистратуру по направлению «менеджмент». В банке работает с 2008 года. Карьеру начинал контролером сектора обслуживания физических лиц. Последние пять лет работал заместителем управляющего якутского отделения Байкальского банка Сбербанка и курировал розничное направление бизнеса.

В пресс-службе отметили, что «во многом благодаря его работе» якутскому отделению, одному из крупнейших подразделений Сбербанка, удалось успешно внедрить ряд цифровых сервисов, а также существенно нарастить долю на ключевых рынках. По данным банка, два года подряд это отделение Сбера удерживало лидирующие позиции по ряду направлений розничного и корпоративного бизнеса среди остальных российских регионов.

О том, как после прихода нового председателя ЦЧБ в банке менялся топ-менеджмент, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С банкира спросили совета».

Александр Прытков

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