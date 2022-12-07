Количество заболевших «свиным гриппом» растет в Новосибирской области

В Новосибирской области отмечается рост заболеваемости гриппом А (H1N1) («свиной грипп»), сообщила главный инфекционист Новосибирской области, главврач городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова. «Вирус достаточно мощный, активный, достаточно тяжело протекает, особенно у детей младшего возраста, у беременных женщин», – отметила она.

В понедельник глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщал, что зарегистрирован за неделю 21 случай гриппа, из них 20 - в Новосибирске, заболевшие - не были привиты.

Ранее о росте заболеваемости гриппом сообщал глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев. «В рамках оперативного мониторинга вирусы гриппа выявлены почти в 40,0% исследованных проб, из них абсолютное большинство пришлось на штамм А(H1N1)», - сказал он.

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Анна Егорова