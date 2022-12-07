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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:29

Обвиняемый в хищении экс-начальник отдела РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск

Бывший начальник одного из отделов Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслан Фейзба, обвиняемый в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ), объявлен в международный розыск. Лефортовский суд вынес решение о его заочном аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Избрание меры пресечения пока не обжаловано.

Уголовное дело о растрате было возбуждено 21 декабря 2020 года. Ключевым фигурантом является директор Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Барциц. Помимо Аслана Фейзбы его сообщником стала декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина. Игорь Барциц находится в СИЗО, Светлана Ларина — под домашним арестом. Местонахождение Аслана Фейзбы неизвестно, ему удалось скрыться.

Как уточнили в пресс-службе академии, «следственные действия проходят по уголовному делу, возбужденному 2 года назад следственным управлением ФСБ России при взаимодействии с руководством РАНХиГС».

По данным следствия, обвиняемые договорились со своими подчиненными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплате и премии, а те будут возвращать им деньги наличными. Ущерб по делу может составлять несколько миллионов рублей, при этом Игорь Барциц погасил эти средства, полностью признав вину.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ» «Откаты от зарплаты».

Дарья Эрозбек

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