Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о Лихославле и его достопримечательностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Сегодня городок Лихославль Тверской губернии. Поезда с гордым названием «Сапсан» проносятся мимо него с такой скоростью, что название станции прочитать затруднительно. А из названия следует, что где-то здесь рядом бродило лихо. И действительно, говорят, когда-то в старину на постоялом дворе лихие люди ограбили и убили местного помещика и его семью. Хотя жителям города больше нравится другая версия — дескать, был здесь проездом в Тверь император Петр I, вот его-то и ограбили.

В городе сохранилось несколько купеческих домов, есть всего одна действующая, но примечательная церковь — Успенская, как ни пытались большевики ее взорвать, ничего не вышло, уж больно крепки оказались стены.

Интересен также герб Лихославля — окаймленный золотом красный крест. В центре красного поля помещено изображение так называемой карельской звезды. Пожалуй, это и есть главная не изюминка даже, а изюмина этих краев.

В начале XVII века, во времена русско-шведской Северной войны (а она шла не один год) тысячи карелов отправились искать лучшей доли в русскую глубинку и осели в Тверской области. Поэтому уже более 400 лет существует здесь Тверская Карелия, а маленький Лихославль — ее столица.

В самом конце девяностых годов прошлого века была создана даже национально-культурная автономия тверских карел в составе Тверской области. Так что, если на Новый год захотите карельских пирогов, знаменитых вкуснейших «калиток», необязательно мчаться в Петрозаводск.

Рекомендую посетить в Лихославле дом купца Шалыгина, где расположен Карельский национальный краеведческий музей. В качестве же сувениров можно приобрести что-то из продукции местного керамического предприятия, хотя лучше на нем побывать. Посуда, вазы, игрушки, свистульки… А еще звонница из керамических горшков, керамический автомобиль и даже удивительная елка.