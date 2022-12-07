В станице Пластуновской загорелось здание агрохолдинга «Васюринский»

В станице Пластуновской произошел пожар в здании, в котором расположен офис агрохолдинга «Васюринский». По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 150 кв.м.

Сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Красной, поступило диспетчеру в 10:42. Прибывшие на место пожарные локализовали горение на площади 150 кв.м. К тушению привлекли 27 человек и 9 единиц техники. Данных о пострадавших нет.

Согласно данным финансовой отчетности ООО «Агрохолдинг "Васюринский"» принадлежит Татьяне Фурса, которая ранее взыскала с ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат (МПК)» задолженности в сумме 8,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

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