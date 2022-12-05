Бизнесвумен Татьяна Фурса взыскала со своей бывшей агрофирмы из Горячего Ключа 1,2 млрд рублей

Индивидуальный предприниматель Татьяна Фурса взыскала с ранее принадлежавщего ей ООО «Агропромышленная фирма "Рубин"» из Горячего Ключа более 1,2 млрд руб. по кредитным договорам, выкупленным у «Россельхозбанка». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Согласно судебному акту, в 2008 году ответчик заключил договор об открытии кредитной линии с ОАО «Россельхозбанк», в рамках которого ему был предоставлен кредит в размере 250 млн руб. под 16% годовых до 2018 года. Аналогичный договор с предоставлением кредита в размере 170 млн руб. был заключен в 2010 году.

Как следует из решения, в 2018 году банк уступил госпоже Фурсе права по кредитным договорам, сумма всех уступаемых банком прав по обоим договорам составила около 908 млн руб. Эти требования банк признал законными, как и заявленные госпожой Фурса требования о взыскании 300,5 млн руб. пеней за просрочку возврата заемных средств и 0,2 млн руб. госпошлины.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агропромышленная фирма "Рубин"» зарегистрировано в 2000 году в станице Суздальской Горячего Ключа, занимается выращиванием зерновых, владеет фирмой кипрская Astrea Trading Limited, 100-процентная доля которой обременена залогом в пользу Татьяны Фурсы. Госпожа Фурса полностью владела АПФ «Рубин» с 2014 до 2019 года, до этого собственником компании являлось ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат».

В конце ноября Татьяна Фурса взыскала 8,3 млрд руб. задолженности с ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат». Текст решения еще не опубликован. По данным ЕГРЮЛ, юрлицо в июне 2022 года исключено из реестра в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», непродолжительное время в 2019 году она владела 100-процентной долей компании, которая перешла к ней от Сергея Фурсы.

По данным ЕГРЮЛ, Татьяна Фурса зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в 2013 году в Краснодаре. По информации «СПАРК-Интерфакс», является совладельцем и генеральным директором 20 юридических лиц, а согласно публикациям СМИ — родственницей экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы.

Михаил Волкодав

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