Зарубежные СМИ: Почему Евросоюз не смог договориться о кредите для Киева?

США заявили, что «не поощряют» удары Украины по российской территории. Кроме того, Вашингтон не помогает Киеву их наносить, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки беспилотников по российским авиабазам. Он отметил, что Украина сама подвергается ударам, поэтому Соединенные Штаты намерены продолжить снабжать ее техникой. 6 декабря Минобороны США сообщило, что помощь Киеву с момента начала военных действий превысила $19 млрд. Тем временем профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год на рекордные $858 млрд. Из них $6 млрд пойдут «на сдерживание России в Европе», а $800 млн непосредственно на помощь Украине. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В свою очередь Евросоюз не смог договориться о кредите Киеву почти в $19 млрд. Венгрия наложила вето на это решение. И такое поведение, как пишут мировые СМИ, усиливает противоречия между Будапештом и Брюсселем.

€18 млрд, которые Евросоюз планировал выделить Украине в качестве кредита, должны были пойти на покрытие дефицита бюджета этой страны на 2023 год. Однако Венгрия выступила категорически против. При этом премьер-министр страны Виктор Орбан настаивает, что по-прежнему готов поддерживать Украину в рамках двусторонних отношений, пишет Financial Times. Издание указывает на кризисное состояние венгерской экономики. Инфляция в стране сейчас одна из самых высоких в ЕС, экономический рост слишком слабый, а бюджет — дефицитный.

В то же время, как напоминает The Daily Telegraph, на прошлой неделе Еврокомиссия заблокировала выплаты Венгрии €13 млрд, в том числе для борьбы с последствиями пандемии, объяснив это проблемами с соблюдением демократических норм в стране.

Журнал Der Spiegel называет такое поведение Будапешта «едва замаскированной попыткой шантажа». Издание предполагает, что теперь никто в Евросоюзе не верит в возможность компромиссов с господином Орбаном. Собеседники газеты якобы утверждают, что ни одна страна ЕС никогда не оказывалась в такой изоляции, как сейчас Венгрия. The Daily Telegraph в свою очередь приводит слова представителя «зеленых» в Германии о том, что Евросоюз больше не может пытаться усмирить такого автократа, как Виктор Орбан.

Оставшиеся 26 стран намерены искать альтернативное решение по кредитам для Киева, в том числе без участия Будапешта. Однако на уровне Евросоюза господин Орбан может продолжить блокировать решения в будущем, используя свое право вето, отмечает Reuters.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тем временем заявил, что стране нужны современные системы ПВО и ПРО, а также оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры. По его словам, повреждена половина всех электростанций страны. На этом фоне, как пишет испанская El Pais, украинские больницы могут перестать проводить некоторые операции, сосредоточившись исключительно на оказании неотложной помощи.

В то же время, как отмечает Politico, НАТО раскололось по вопросу вступления Украины в альянс. Некоторые участники якобы не хотят провоцировать Кремль. В качестве примера издание приводит призыв французского президента Эмманюэля Макрона рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для России, если та вернется за стол переговоров.

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