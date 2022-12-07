В Новошахтинске задержан вооруженный мужчина, ранивший полицейского

Вооруженный неизвестный, накануне ранивший сотрудника полиции в Новошахтинске, задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал глава региона.

В настоящий момент проводятся следственные действия.

Инцидент со стрельбой произошел вчера в Новошахтинске. Неизвестный вооруженный мужчина напал на двух сотрудников полиции, проводивших поисковые действия в окрестностях города. Один из полицейских получил ранение в область тазобедренного сустава. Злоумышленник скрылся, а в городе был объявлен розыск. Часть школ была закрыта, перекрыт въезд в город.

По информации опубликованной администрацией Новошахтинска, сегодня все учреждения и транспорт работают в штатном режиме.

По данным ГУ МВД Ростовской области, задержанным оказался 38-летний уроженец другого региона. Telegram-канал Baza сообщает, что задержанный стрелок — боец ЧВК «Вагнер», ранее отбывавший срок в уфимской колонии ИК-4.

Анастасия Назарова