В Оренбуржье руководство транспортного управления Минстроя заподозрили во взятках

Начальник и заместитель начальника управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области стали фигурантами уголовных дел. Им инкриминируется получение взятки должностным лицом в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с 26 января минувшего по 6 декабря текущего года заместитель начальника управления регионального Минстроя получил от руководителя компании-перевозчика взятку в виде иного имущества. Деньги передавались «за исключительные права для осуществления предпринимательской деятельности, а также общее покровительство», выяснили правоохранители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, с 6 марта минувшего года по 6 декабря текущего года начальник управления профильного министерства Оренбуржья также получил от указанного лица взятку «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера» за аналогичные услуги, сообщает областное ведомство. В отношении руководителя компании-перевозчика были возбуждены уголовные дела о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Все фигуранты задержаны.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области было предъявлено обвинение в коррупции замглавы Жигулевска и депутату гордумы. Вместе с еще одним фигурантом им инкриминируется взяточничество, посредничество в нем и мошенничество.

Георгий Портнов