«Сделать ЗПИФ "на коленке" не получится»

Гендиректор УК «Баланс Эссет Менеджмент» Виталий Баланович рассказал «Деньгам» о причинах растущей популярности ЗПИФов, возможной конкуренции со страховыми компаниями и развитии неквальных фондов в будущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор УК «Баланс Эссет Менеджмент» Виталий Баланович

Фото: Предоставлено УК «Баланс Эссет Менеджмент» Гендиректор УК «Баланс Эссет Менеджмент» Виталий Баланович

Фото: Предоставлено УК «Баланс Эссет Менеджмент»

— ЗПИФы всегда были уделом состоятельных инвесторов, но сейчас интерес к этим фондам начинает проявлять и широкая розница. С чем это связано?

— Основной фактор — изменение процентных ставок. Когда ставки по депозиту были выше 15%, это было интересно, и неважно, где размещаются средства — в банке из топ-5 или каком-нибудь банке в глубинке, так как застрахованы продукты в АСВ, а значит, несут один и тот же уровень риска. Но когда ставка опустилась ниже 10%, инвесторы начали искать источники более высокой доходности. Люди хотят подстраховаться, создав инвестиционную подушку безопасности, которая позволит в случае какой-то жизненной ситуации поддержать семейный бюджет. Высокая волатильность, которую демонстрирует рынок ценных бумаг в последнее время, отпугивает большую часть подобных инвесторов. Дивидендный поток от акций в текущих условиях под большим вопросом, а количество облигационных выпусков сильно уменьшилось, за исключением государственных, но там уровень доходности не так высок. Частные инвесторы в большей степени заинтересованы в консервативных стратегиях, когда можно вложить некую сумму на длительный срок и получать постоянный рентный поток. В итоге мы видим приток физлиц в закрытые паевые инвестиционные фонды.

— Чем ЗПИФ лучше других форм управления активами?

— Сложно сказать, какая из форм лучше: у каждого инвестора свои ожидания и потребности. ЗПИФ — зарегулированная область со стороны Банка России. Сделать ЗПИФ «на коленке» и управлять им невозможно. С точки зрения нормативов к капиталу и бизнес-процедурам предъявляются очень высокие требования. В этой связи снижается вероятность, что частный инвестор получит некачественный продукт. Однако соответствие управляющей компании всем этим требованиям повышает стоимость управления. Если говорить о персональных, семейных и других форматах частных фондов, то стоимость управления там может быть ниже. Однако этот продукт не для розницы, это Private Equity, HNWI- и UHNWI-рынки, где для инвестора создаются индивидуальные условия.

— Стоит ли ожидать более активного выхода управляющих компаний в сегмент розничных ЗПИФов?

— Появления новых компаний, на мой взгляд, ожидать не стоит, так как это достаточно затратно. Помимо создания работающего бизнеса важно наладить работу каналов дистрибуции. Посредник между управляющей компанией и инвестором берет комиссию, а при потенциальной доходности в 10–12% отдавать upfront (авансом.— «Деньги») 2–5% очень тяжело, потому что эту доходность необходимо отработать. Более того, ни один инвестиционный продукт, поставленный на полку, не гарантирует продажи. Необходимо провести его подготовку к дистрибуции в розничных сетях, обучить и мотивировать продавцов. Можно купить действующую компанию, но их осталось не так много на рынке, и именно этим обусловлена их достаточно высокая цена на данный момент. В руках частных инвесторов сейчас сконцентрировано, по разным оценкам, несколько триллионов наличных средств. Поэтому на этот рынок, вероятно, выйдут и страховые компании, которым разрешат предлагать клиентам в том числе инвестиционные продукты.

— С точки зрения продуктов как будет развиваться отрасль ЗПИФов?

— Ожидаем приток на рынок розничных ЗПИФов и дальнейшего активного развития сегмента фондов недвижимости, которые показали свою эффективность и надежность в текущих непростых рыночных условиях. В первую очередь расширение продуктового предложения будет идти за счет ЗПИФов рентной и девелоперской недвижимости. К созданию таких фондов проявляют интерес не только УК, но и девелоперы. В частности, у нас совместно с ГК «Самолет» ведется работа по запуску целой линейки фондов жилой и коммерческой недвижимости для неквалифицированных инвесторов. Также ожидаем формирования инвестиционных продуктов на базе паев фондов. Здесь драйвером является освободившаяся ниша, связанная с уходом иностранных инструментов и увеличенным спросом со стороны розничных инвесторов на заменяющие финансовые инструменты.