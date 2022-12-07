На замглавы Мелитополя совершено покушение, он не пострадал

На замглавы Мелитополя Николая Волыка вчера, 6 декабря, было совершено покушение у его дома. Никто не пострадал. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, покушение совершили рано утром, когда господин Волык выходил из дома.

«Это было СВУ (самодельное взрывное устройство.— "Ъ")… оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали»,— утверждает господин Рогов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что мощность взрывного устройства составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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Лаура Кеффер