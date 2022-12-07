ММК испытывает возможности самого мощного в России железнодорожного крана

В рамках программы импортозамещения в управление подготовки производства Магнитогорского металлургического комбината поступила современная большегрузная техника, разработанная и изготовленная российскими специалистами.



– Железнодорожные краны – это довольно специфическое оборудование, – отмечает машинист крана УПП ПАО «ММК» Сергей Аксёнов. – Они выполняют погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные и сортировочные работы, задействованы на складах и монтажных площадках при строительстве и ремонте промышленных сооружений. Могут двигаться не только в составе поезда, но и самостоятельно, хоть и с меньшей скоростью.

Так сложилось, что железнодорожные краны большой грузоподъёмности в нашей стране не производились.

Тяжёлую технику для железных дорог выпускали в ГДР. За тридцать лет, минувших после падения Берлинской стены, восточногерманские краны-тяжеловесы почти выработали свой ресурс. Срок их службы медленно, но верно подходит к концу, несмотря на все капремонты, а работы для них меньше не становится. Несколько лет назад Кировский машиностроительный завод имени 1 Мая представил свою разработку – мощный кран КЖ-1473 грузоподъёмностью 150 тонн. Следующими за производство железнодорожных большегрузов взялись челябинские специалисты, сумевшие создать серьёзную машину, отвечающую самым современным требованиям, в том числе в плане автоматизации процесса. Два таких гигантских крана поступили на ММК.

– Новый кран называется ФМ-150У – в честь двух Фёдоров Михайловичей – писателя Достоевского, в связи с его 200-летием, и почётного железнодорожника, создателя этой машины Фёдора Корытко, – рассказывает Сергей Аксёнов. – Когда пришёл первый кран, мы, поработав, составили список необходимых дополнений и изменений, изготовители учли наши пожелания и собрали кран, заточенный именно под работу на ММК. Преимущества новой отечественной техники очевидны: главным образом, это смешанная схема: гидравлика плюс электроника, что позволяет защитить технику от чрезмерных нагрузок и, соответственно, продлить срок службы.

Фактическая грузоподъёмность – двести тонн. На данный момент это самый мощный в России стреловой железнодорожный кран. Машина оснащена телескопической стрелой овоидного сечения, более прочной и надёжной, чем традиционная. Для того чтобы привести кран из транспортного положения в рабочее, нужно около получаса, на немецких кранах требовалось вдвое больше времени.

Сергей Аксёнов уже почти сорок лет работает машинистом. За свою трудовую биографию освоил едва ли не все существующие виды железнодорожной крановой техники, поэтому о преимуществах ФМ говорит со знанием дела. Помимо технических новшеств отмечает просторную кабину, оснащённую современной системой управления и кондиционером, удобным подрессоренным креслом. Всё электрооборудование установлено в одной аппаратной, что значительно облегчает обслуживание. Кроме того, появилась система самовыравнивания с контролем отклонений, что необходимо в случае проседания грунта или деформации клети шпал. Есть синхронизация вылета стрелы и положения груза, а также видеонаблюдение за работой механизмов. Всё это позволяет выполнять работы быстрее, качественнее и безопаснее.