Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 городов России до 15 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 15 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 47-й раз.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. «Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы»,— добавили в Росавиации.

Впервые режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, после начала военной операции России на Украине. Последний раз Росавиация продлевала ограничения 1 декабря.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».