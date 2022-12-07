Пентагон: США не препятствуют разработке Украиной оружия большой дальности

Власти США не мешают разработке Украиной вооружений для нанесения ударов на большое расстояние, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон также не поощряет удары по российской территории.

Господа Остин и Блинкен провели пресс-конференцию по итогам переговоров с австралийскими коллегами в Вашингтоне. Министр обороны США сказал, что Вашингтон не мешает Киеву самостоятельно разрабатывать ракеты большой дальности. «Мы этого не делаем. «Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать собственные возможности»,— заверил он (цитата по AFP).

Госсекретарь США вновь обвинил Россию в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. «Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России»,— добавил Энтони Блинкен.

В конце ноября Украина попросила о поставках ракет дальностью 800 км. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что это поможет решить энергетические проблемы в стране. США заявили, что не поставляют Украине вооружение большой дальности из-за опасений эскалации конфликта. Российские власти также придерживаются мнения, что поставки дальнобойных вооружений Киеву приведут к обострению ситуации.

О военной операции РФ на Украине — в материале «Ъ» «Высокие уговаривающие стороны».

Лаура Кеффер