Суд в США отклонил иск против саудовского принца по делу об убийстве журналиста

Американский суд отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по делу журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи в 2018 году. Решение было принято после того, как администрация президента США указала на «международный иммунитет» саудовского принца. Об этом сообщило издание Axios.
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Несмотря на беспокойство суда, учитывая как обстоятельства положения бен Салмана, так и заслуживающие доверия обвинения в его причастности к убийству Хашогги, Соединенные Штаты сообщили суду, что он имеет международный иммунитет»,— говорится в документе. Также были отклонены иски против бывшего советника королевского суда Сауда аль-Кахтани и экс-заместителя главы разведки Ахмеда аль-Асири, подозреваемых в организации преступления.
Иск в суд США подала невеста журналиста Хатидже Ченгиз. В ноябре девушка заявила, что президент США Джо Байден спас убийцу от правосудия, наделив его иммунитетом.
Джамаль Хашокджи был оппозиционным журналистом, критиковавшим наследного принца Мухаммеда бен Салмана. 2 октября 2018 года он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала саудовские власти отрицали причастность к убийству журналиста. После обнаружения записи момента убийства на часах журналиста власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых своих подданных. Однако главные подозреваемые — Сауд аль-Кахтани и Ахмед аль-Асири — так и не были наказаны.