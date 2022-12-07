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Коммерсантъ FM
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Госдепартамент США разрешил продать Польше и Южной Корее танки и вертолеты на $5 млрд

Южная Корея сможет закупить американские вертолеты CH-47F Chinook и другие вооружения на сумму $1,5 млрд, а Польша — американские танки Abrams на $3,75 млрд. Разрешения на продажу этого оружия были выданы Госдепартаментом США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Южная Корея запросила у США 18 вертолетов Chinook. Подрядчиком вертолетов станет Boeing. Польша запросила у США 166 танков Abrams и другое оружие. Подрядчиками выступят американские компании, в том числе Lockheed Martin, AAR и Allison Transmissions. По данным Polskie Radio, танки будут не новыми, а подержанными. Поставки должны начаться в начале 2023 года.

Теперь одобрить продажу вооружений должен будет Конгресс США. На рассмотрение заявки у Конгресса будет 30 дней.

Анастасия Ларина

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