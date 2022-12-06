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Коммерсантъ FM
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1/8 финала

Бразилия—Южная Корея 4:1

Винисиус, 7; Неймар, 13 (пен.); Ришарлисон, 29; Пакета, 36 — Пэк Сын Хо, 76

5 декабря. Доха, Stadium 974. 43 847 зрителей.

Статистика матча

Бразилия Южная Корея

Удары по воротам 18 8

Удары в створ 9 6

Угловые 5 4

Офсайды 0 5

Фолы 8 13

Предупреждения 0 1

Процент владения мячом 53 47

Марокко—Испания 0:0 (серия пенальти 3:0)

6 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 667 зрителей.

Статистика матча

Марокко Испания

Удары по воротам 6 13

Удары в створ 2 1

Угловые 0 8

Офсайды 5 4

Фолы 15 14

Предупреждения 1 1

Процент владения мячом 23 77

Матч Португалия—Швейцария завершился после подписания номера в печать.

1/4 финала

09.12: Хорватия—Бразилия, Нидерланды—Аргентина.

10.12: Марокко—победитель матча Португалия—Швейцария, Англия—Франция.

  • Газета «Коммерсантъ» №227 от 07.12.2022, стр. 12

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