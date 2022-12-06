1/8 финала

Бразилия—Южная Корея 4:1
Винисиус, 7; Неймар, 13 (пен.); Ришарлисон, 29; Пакета, 36 — Пэк Сын Хо, 76
5 декабря. Доха, Stadium 974. 43 847 зрителей.
Статистика матча
Бразилия Южная Корея
Удары по воротам 18 8
Удары в створ 9 6
Угловые 5 4
Офсайды 0 5
Фолы 8 13
Предупреждения 0 1
Процент владения мячом 53 47
Марокко—Испания 0:0 (серия пенальти 3:0)
6 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 667 зрителей.
Статистика матча
Марокко Испания
Удары по воротам 6 13
Удары в створ 2 1
Угловые 0 8
Офсайды 5 4
Фолы 15 14
Предупреждения 1 1
Процент владения мячом 23 77
Матч Португалия—Швейцария завершился после подписания номера в печать.
1/4 финала
09.12: Хорватия—Бразилия, Нидерланды—Аргентина.
10.12: Марокко—победитель матча Португалия—Швейцария, Англия—Франция.