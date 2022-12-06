Cooler Master анонсировал капсулу для работы на компьютере

Компания Cooler Master, специализирующаяся на игровых аксессуарах, анонсировала Orb X — капсулу для работы на компьютере или видеоигр.

Аксессуар представляет собой регулируемое компьютерное кресло, вокруг которого «построена» специальная капсула с креплениями для мониторов (поддерживается либо один 34-дюймовый, либо три 27-дюймовых экрана), подставкой для клавиатуры и мышки, а также встроенной аудиосистемой из двух широкополосных динамиков и сабвуфера. Помимо места для установки компьютера или игровой консоли предусмотрен хаб с четырьми портами USB Type-A и парой разъемов USB Type-C, включая порт с выходной мощностью 60 Вт.

Оснащенная электроприводами капсула поддерживает управление с входящего в комплект пульта. Снаружи Orb X имеет светодиодную подсветку, цвета которой, а также режимы работы и интесивность свечения можно настраивать по своему усмотрению. Cooler Master уже открыл прием предзаказов на аксессуар, однако дата начала поставок и стоимость капсулы не названы.