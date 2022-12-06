Российская ассоциация защиты религиозной свободы обвинила власти Украины в нарушении прав человека

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) призвала международные организации, правозащитное сообщество, религиозные объединения и всех людей доброй воли обратить внимание на происходящее на Украине. РАРС — организация, объединяющая представителей всех традиционных конфессий, является одной из основных общественных площадок межрелигиозного диалога и выработки совместной позиции по актуальным проблемам деятельности религиозных организаций. В РАРС вызывает беспокойство подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 1 декабря 2022 года указ №820/2022 о применении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Целью указа названо обеспечение «духовной независимости народа».

По мнению РАРС, «для достижения этой цели власти Украины предприняли ревизию уставных документов УПЦ, инициировали необоснованные проверки священнослужителей и переоценку законности принадлежности ее имущества, а также незаконно ограничили права целого ряда известных деятелей церкви». «Содержание этих решений дает представление об избранной властями Украины стратегии: оказать максимальное давление на УПЦ для того, чтобы полностью лишить ее правоспособности, изъять исторически принадлежащее ей имущество, принудить к объединению с другими, искусственно созданными структурами,— говорится в заявлении.— Очевидно, что независимая миротворческая позиция традиционных религиозных общин сегодня не удовлетворяет интересы украинской политической элиты, которая стремится к полному разрыву исторических, культурных и духовных взаимосвязей народов Украины и России».

В РАРС обеспокоены тем, что «последние несколько лет мировое сообщество стало свидетелем крайне опасных прецедентов, когда украинское государство по собственному усмотрению насильственно забирает собственность одних религиозных организаций и отдает другим, попирая тем самым главное правило демократических европейских цивилизованных государств — невмешательство во внутренние дела и устройство религиозных организаций, которые не нарушают закон». «Показательно, что СБУ в эти дни проводит массовые мероприятия — обыски в монастырях и храмах в разных частях страны, изымает документы, проводит допросы священнослужителей, монахов и работников религиозных учреждений,— говорится в заявлении.— Поступают сообщения о незаконных задержаниях священнослужителей, применении в отношении них психологического давления и физического насилия, привлечении их к уголовной и административной ответственности по сфабрикованным обвинениям.

Отметим, многочисленные обыски в монастырях и епархиях УПЦ не выявили никаких фактов нарушения законодательства». В ассоциации убеждены, что «решения СНБО и президента Украины свидетельствуют о прямом нарушении Украиной норм Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других признаваемых международным сообществом документов, защищающих права человека в области свободы совести, вероисповедания и культуры». В Московской патриархии обращение поддержали. «Заявление РАРС, как и другие поступающие к нам сведения, свидетельствуют о том, что угрозы в отношении Украинской православной церкви реальны, властями Украины делается все возможное, чтобы создать вокруг верующих обстановку нетерпимости, сфабриковать надуманные обвинения, до прямых репрессий остается несколько шагов»,— сказали «Ъ» в РПЦ.

Павел Коробов