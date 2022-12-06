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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье участника «Правого сектора» посадили на три года

Шпаковский районный суд Ставропольского края признал виновным в участии в экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) жителя города Михайловска и дал ему три года колонии. Об этом «Ъ» сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Как уточнили в ведомстве, «следствием и судом установлено, что в марте текущего года осужденный вступил в ряды запрещенной решением Верховного суда Российской Федерации экстремистской украинской организации "Правый сектор"». За участие в деятельности организации ему было обещано «материальное вознаграждение». При вступлении в ряды запрещенной организации 31-летний житель Михайловска записал видеообращение «с присягой о добровольном вступлении в "Правый сектор"». По мнению следствия, действия молодого человека были направлены на то, чтобы стать «полноправным участником и продолжить запрещенную деятельность на территории Российской Федерации с целью обострения социально-политической обстановки и дестабилизации конституционного строя страны».

После присяги он, по данным следствия, через один из интернет-мессенджеров получил личный позывной, а также приказ «о сборе информации в отношении сотрудников государственных органов и предоставлении данных о военных объектах с осуществлением фото- и видеосъемки военной техники».

В сентябре 2022 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. Уголовное дело также возбуждалось по материалам краевых управлений ФСБ и МВД России.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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