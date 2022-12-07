Камень месяца

По версии Национальной ассоциации ювелиров Америки, камнем декабря является бирюза. В европейской традиции прошлых веков подарить кольцо с бирюзой означало сказать «не забывай меня». Бирюза украшала погребальную маску Тутанхамона, правившего Египтом более 3 тыс. лет назад, а сегодня считается национальным достоянием Тибета, талисманом здоровья, удачи и защиты от зла. Украшения с бирюзой принято дарить на 11-ю годовщину свадьбы. Но чтобы не ждать так долго, можно воспользоваться случаем и подарить имениннице драгоценность на ближайший декабрьский день рождения.
Фото: Messika
Самой ценной по происхождению считается иранская бирюза, в районе Нишапур ее добывают более 1 тыс. лет. Однотонная, яркая она получила сразу несколько прозвищ — «голубая малиновка», «небесно-голубая», «персидская лазурь» — и сегодня эти термины можно услышать от торговцев драгоценными камнями в отношении бирюзы интенсивно-синего цвета с совсем разных месторождений.
Крупнейшим в мире производителем бирюзы на сегодняшний день является Китай, а именно провинция Хубэй. Высоко ценится также американская бирюза. До 1920-х годов лидером производства бирюзы в США был штат Нью-Мексико, а сегодня — штаты Аризона и Невада.
Бирюза обладает невысокой прочностью, 5–6 по шкале Мооса, поэтому иногда ее обрабатывают, добавляя эпоксидную или акриловую смолу. Бирюзу часто окрашивают для улучшения внешнего вида и большего блеска, что сказывается на ценности натуральных, необработанных экземпляров. Это довольно капризный камень — высокая температура может привести к его обесцвечиванию и разлому, навредить могут также кислоты и некоторые химические вещества, косметика и даже масла для кожи. Бирюзовые украшения безопасно чистить теплой мыльной водой, но ни в коем случае не паром или не ультразвуком.
И несмотря на такие нежные характеристики, современные ювелиры любят бирюзу за ее насыщенный цвет и матовую притягательность. «Коммерсантъ Стиль» собрал несколько самых интересных тому доказательств.