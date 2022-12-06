«Год обеспечил рекордный турпоток»

— Этот год обеспечил рекордное посещение Нижегородской области туристами за всю историю современной России. Цифры для нас сегодня астрономические (абсолютные значения не назвал.–"Ъ"). Однозначно эти показатели помогают нам работать с инвесторами, которые готовы строить гостиницы и открывать кафе, развивать другие направления отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вчера подвели итоги национальной премии Russian Traveler Awards, которую проводила National Geographic – крупнейший институт путешествий в мире. Из двенадцати номинаций мы получили первое место в четырех (пакгаузы – в номинации «Культурно-исторический объект», городецкий пряник – «Национальные блюда», золотая хохлома – «Народные промыслы», озеро Светлояр – «Природные объекты»). Это важная часть популяризации региона и демонстрации качества путешествий в Нижний Новгород.

Нужно удержать турпоток и увеличить популярность региона. В 2023-2025 года на развитие туризма в Нижегородской области направят более 2 млрд руб., в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региону на 2023 год предусмотрена субсидия в размере более 642 млн руб. Столько федеральных средств на туризм не выделялось Нижегородской области никогда. По объему финансирования мы находимся на втором месте после Санкт-Петербурга.

Записал Владимир Зубарев