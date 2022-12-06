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Нижегородская область получит более 640 млн рублей на развитие туризма

Минифин РФ выделит Нижегородской области субсидию в размере 642 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев на заседании комитета областного заксобрания по экономике и промышленности во вторник.

Общий объем финансирования региональной программы развития туризма в 2023-2025 годах из областного и федерального бюджетов превысит 2 млрд руб. Субсидия подтверждена Минэкономразвития РФ и зарезервирована в Минфине РФ, отметил министр. Он уточнил, что 347 млн руб. субсидии запланированы на внедрение туристических кодов центров Нижнего Новгорода и Городца, грантовая поддержка проектов в сфере туризма оценивается в 106 млн руб., финансирование инициатив для развития инфраструктуры – в 148 млн руб. Еще 40 млн руб. федеральных средств предусмотрены на фестиваль «Столица закатов».

«Подобный объем федеральных средств по направлению отрасли туризма не привлекался в Нижегородскую область никогда. А по величине привлекаемых средств по нацпроекту среди всех субъектов РФ мы находимся на втором месте после Санкт-Петербурга», — заявил господин Яковлев. Министр пообещал представить подробный отчет о росте турпотока в Нижегородскую область в 2022 году, который, по его словам, стал для региона «рекордным за всю историю современной России».

Владимир Зубарев

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