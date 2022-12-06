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Суд исследовал доказательства по делу обвиняемого в изготовлении наркотиков экс-депутата

Сегодня в Ярославском областном суде состоялось второе заседание по уголовному делу об организации нарколаборатории в отношении экс-депутата Александра Бортникова и еще двух мужчин. Суд исследовал доказательства и допросил ряд свидетелей. Следующее заседание назначено на 13 декабря.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подсудимым грозит до пожизненного лишения свободы, это максимально строгое наказание по статье ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Они признали вину в полном объеме.

По версии следствия, в сентябре 2021 года – январе 2022 года мужчины организовали в Гаврилов-Яме подпольную нарколабораторию и изготовили более 15 кг наркотиков для последующей продажи.

Алла Чижова

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