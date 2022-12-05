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Суд начал рассмотрение дела обвиняемого в производстве наркотиков экс-депутата Бортникова

Ярославский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех мужчин, среди которых бывший депутат Александр Бортников, по делу об организации нарколаборатории. Сегодня на первом заседании был объявлен перерыв до 6 декабря в связи с тем, что много доказательств. Подсудимые признали вину в полном объеме.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Первое заседание прошло в обычном режиме: оглашено обвинение, начали допрос лиц, свидетелей обвинения и исследуются письменные материалы дела. Сейчас о мере наказания вопрос не решается. Но позиция государственного обвинения остается прежней и квалификация тоже. (Подсудимым — прим. «Ъ-Ярославль) грозит до пожизненного лишения свободы, это максимально строгое наказание по статье ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Но наказание будет назначено с учетом смягчающих обстоятельств, данных личностей, позиции самих подсудимых. Подсудимые признали вину в полном объеме, пока показания еще не давали. На стадии следствия они рассказывали подробно об обстоятельствах преступления»,— рассказал прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Елена Леонидова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2021 года – январе 2022 года мужчины организовали в Гаврилов-Яме подпольную нарколабораторию и изготовили более 15 кг наркотиков для последующей продажи.

Алла Чижова

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