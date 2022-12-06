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Коммерсантъ FM
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Fitch снизило прогноз цен на газ в Европе и США на 2023 год

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило краткосрочную оценку стоимости газа в Европе на 2022–2023 годы и в США на 2022 год. Это в первую очередь связано со снижением промышленного потребления газа в Европе, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы, свидетельствуют данные отчета на сайте агентства.

По базовому сценарию прогноз средней цены на природный газа в Европе за 2022 год снизился с $45 до $38 за 1 тыс. куб. футов (примерно до $1330 за 1 тыс. куб. м), в США — с $250 до $236 за 1 тыс. куб. м.

В Fitch продолжают ожидать снижения цен на нефть из-за замедления экономического роста, что приведет к сокращению спроса в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе снижение цен на нефть будет вызвано постепенным ослаблением «геополитического давления» в мире, считают в агентстве.

Аналитики Fitch ожидают, что в 2023 году российский газ не будет поступать в ЕС, который больше будет зависеть от поставок СПГ и столкнется с конкуренцией со стороны азиатских покупателей. В агентстве отметили, что, несмотря на небольшое снижение прогноза, цены на газ в Европе останутся высокими по сравнению со средними историческими показателями и будут крайне волатильными.

Теплая зима в ЕС и наполненность газовых хранилищ в странах Европы на 90–95% повлияли и на снижение прогнозируемой цены на газ и в газовом хабе США Henry Hub, сообщают в Fitch. Еще один показатель снижения цены на природный газ в США — устойчивый рост предложения, особенно в бассейнах Хейнсвилля и Перми, где операторы добавляют буровые установки, стремясь увеличить свои масштабы и извлечь выгоду из высокого спроса на СПГ, говорится в отчете.

По данным ICIS, потребление газа в ЕС в ноябре было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. По мнению аналитиков ICIS, рост цен на газ хотя и отражается негативно на конечных потребителях энергии, позволяет Европе привлекать дополнительные поставки СПГ и снижать свою зависимость от российского газа.

Эрдни Кагалтынов

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