40 предпринимателей из Удмуртии получили финансовую поддержку по программе МСП Банка и правительства региона

Предприниматели Удмуртии получили финансовую поддержку в МСП Банке на сумму 250 млн руб. в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба банка. Ее условия разработаны специально под потребности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МСП Банк Фото: МСП Банк

Финансированием уже воспользовались 40 предпринимателей. Лидером по кредитованию стало промышленное производство. Также льготными условиями воспользовались предприниматели работающие в области торговли, транспортных перевозок, туризма и других отраслях.

«Социально-экономическое развитие регионов — это одна из наших основных задач, поэтому мы постоянно улучшаем и адаптируем наши продукты под нужды конкретных отраслей и территорий. Такая работа налажена и с Удмуртской Республикой, где предприниматели могут получить льготные средства по льготной ставке»,— отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Одним из клиентов МСП Банка в регионе стал ижевский парк активного отдыха «Енот-Парк». Он расположен в центре города и стал популярным местом для отдыха с детьми, праздников и занятий спортом. Средства льготного кредита пойдут на приобретение и установку нового подъемника для тюбингов, а территория парка станет еще более благоустроенной и удобной для посетителей. Для этого Банк предоставил заемщику более 6 млн руб. на срок до 36 месяцев. В качестве обеспечения по кредиту было использовано поручительство учредителей, залог приобретаемого оборудования и зонтичное поручительство Корпорации МСП. Льготная ставка составила всего 4,5% годовых.